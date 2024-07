Finalmente disponibile la traduzione di Ancient Roman: Power of Dark Side, il GDR per PS1 più brutto di sempre

La traduttrice SnowyAria, che ha curato il progetto, ha dato l'annuncio tramite un post su X, dove ha fornito anche i link per scaricare la patch. Nel post c'è anche allegato quello che dovrebbe essere una specie di filmato introduttivo al gioco , naturalmente in inglese, che sottolinea la bruttezza dello stesso. Come non volerci giocare?

Finalmente è possibile scaricare e installare la traduzione inglese di Ancient Roman: Power of Dark Side per PlayStation 1, quello che viene considerato il gioco di ruolo più brutto di sempre tra quelli pubblicati sulla piattaforma di Sony. Praticamente un Final Fantasy VII finito contro un camion e poi calpestato da una mandria di tori di passaggio.

Orrore in inglese

Ancient Roman - Power of the Dark Side è opera di Nihon Systems. La pubblicazione in Giappone risale al 1998. In linea di massima ha provato a capitalizzare sul successo mondiale di Final Fantasy VII, con scenari pre-renderizzati, combattimenti a turni tra personaggi 3D, sequenze animate in computer grafica e quant'altro.

Peccato che sia fatto così male da essere diventato una specie di meme, tra animazioni al limite dell'offensivo e una colonna sonora da denuncia, piena com'è di bug e imperfezioni (tranquilli, è stata mantenuta anche nella versione inglese). Con gli anni l'orrore che si sprigiona dai suoi poligoni è divenuto leggenda. Sarete quindi felici di poterci finalmente giocare. Naturalmente se volete lanciarvi in tanta sublime bruttezza, avete bisogno della patch di traduzione, che trovate su GitHub. Se vi interessa c'è anche il Drama CD sottotitolato in inglese, per quasi 50 minuti di ribrezzo.