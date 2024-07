Nintendo Switch non è potente, è vecchio, ma vende e ha tantissime esclusive, Sony e Microsoft prendete nota

I numeri parlano chiaro. Con oltre 141 milioni di unità vendute , Nintendo Switch al momento è la console più venduta in Giappone e la terza a livello globale, dopo PlayStation 2 e Nintendo DS che gravitano ufficialmente intorno alle 155 milioni di unità. E sarà anche sul mercato da oltre sette anni, ma ha tanti di quei giochi in arrivo da farla sembrare una console ancora "a metà del ciclo vitale".

Nintendo Switch ora è la console della grande N più longeva di sempre , o meglio quella che è rimasta più a lungo sul mercato fino all'arrivo del suo successore. E in tutto ciò ancora macina numeri di vendita ottimi e ha una line-up di giochi in uscita di grande, grandissimo spessore.

Sarà forse che Nintendo ha capito tutto?

Eppure, a leggere commenti e pareri in rete, parliamo di una console data ormai pronta per il pensionamento da almeno un paio di anni (anche di più se risaliamo all'epoca dei rumor sul fantomatico modello Pro). Insomma, dovremmo avere tra le mani una ferraglia, una console che era vetusta già nel 2017 e che dovrebbe arrancare tremendamente rispetto alle sfavillanti PS5 e Xbox Series X|S con i loro giochi in 4K, i 60 fps e compagnia cantante.

E invece, guarda un po', con il suo decrepito Switch con 2.700 giorni di onorata carriera, al contrario Nintendo sembra l'azienda più in forma tra i tre big del settore: nessuna crisi lato hardware, nessuna corsa ai ripari con drastici cambiamenti imposti ai team interni per abbracciare il modello GaaS, niente acquisizioni da miliardi di dollari (ma anche niente tagli al personale e studi chiusi), margini di profitto alti e giochi che stravendono nonostante non abbiano dietro budget e tempi di sviluppo faraonici.

Sarà forse allora che la continua riconcorsa alla potenza hardware, al graficone a tutti i costi e alla regia hollywoodiana, con annessi costi fuori di testa, portata avanti da almeno tre generazioni da Sony e Microsoft (e anche da alcune terze parti, a volerla dire tutta) in fondo in fondo si sta rivelando una strategia distruttiva per il settore sul lungo periodo?

Nintendo Switch

Magari sto esagerando e forse Nintendo Switch è solo un caso anomalo, come un po' lo è stato anche il Wii. Lo scopriremo con Nintendo Switch 2 o qualunque nome avrà la prossima console della casa di Kyoto. Solo che, ad esser sincero, con tutti i giochi in arrivo, tra un The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un Metroid Prime 4, il nuovo Professor Layton e Pokémon Leggende Z-A (e ammetto che devo recuperare ancora tantissimi altri giochi), tutta questa smania di avere tra le mani una nuova console e chiudere in un cassetto Nintendo Switch proprio non ce l'ho. E voi?