First Contact Entertainment chiuderà a fine anno e attacca l'industria per il poco supporto alla VR

Considerando che i suoi ultimi due giochi, Firewall Zero Hour e Firewall Ultra , sono esclusivi per PlayStation VR 1 e 2 rispettivamente, il riferimento nemmeno troppo velato sembra essere a come Sony ha gestito il lancio del suo ultimo visore, che giace praticamente dimenticato. Naturalmente è giusto precisare che questa è una nostra supposizione, visto che nel testo non si nomina mai la multinazionale giapponese.

First Contact Entertainment ha annunciato con un post su X che chiuderà i battenti a fine anno. In questo caso sono stati esplicitati anche i motivi: il mancato supporto dell'industria al settore dei videogiochi VR.

Il messaggio

Il messaggio di addio

Leggiamo per intero il messaggio di addio:

"Dopo quasi otto anni di lavoro con il team migliore di cui abbia avuto il piacere di fare parte, sono triste di annunciare che la compagnia First Contact Entertainment chiuderà entro la fine dell'anno. La mancanza di supporto dell'industria per il VR ha preteso la sua parte. Come sviluppatori di videogiochi VR AAA, non siamo più in grado di giustificare le spese necessarie per andare avanti. Siamo un gruppo di innovatori coraggiosi che amano spingere oltre i limiti le nuove tecnologie. Sono fiero del team e grato a tutti gli investitori, ai nostri partner e, naturalmente, alla nostra comunità di giocatori appassionati. È stato un bel viaggio, grazie."