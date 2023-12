Paranoia: Happiness is Mandatory torna in vendita dopo quattro anni dalla rimozione

Quattro anni fa Paranoia: Happiness is Mandatory fu rimosso dalla vendita, ma ora è tornato di nuovo acquistabile , per la gioia di chi lo aveva perso all'epoca. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di ruolo con uno scenario ispirato alle opere di George Orwell , dalla narrazione decisamente peculiare.

La storia in breve

Paranoia: Happiness is Mandatory fu rimosso dalla vendita senza alcuna spiegazione ufficiale. Chi provò a raggiungere editore e team di sviluppo per conoscere le motivazioni di quella decisione, non ottenne nessuna informazione.

In realtà pare che l'intera storia abbia delle motivazioni precise e ricostruibili. La decisione di Nacon di togliere il gioco dal mercato dovrebbe essere stata spinta dalla causa legale intentata dagli autori dell'omonimo gioco da tavolo agli sviluppatori. Il motivo del contendere non furono i diritti d'autore, in questo caso, ma il fatto che i due temevano che il lancio del gioco facesse cattiva pubblicità al gioco da tavolo, a causa dei numerosi bug che lo ponevano sotto agli standard di mercato. Lo scorso giugno la causa legale ha avuto termine. Le parti hanno raggiunto un accordo, non divulgato, che evidentemente però consente la ripubblicazione del gioco.

Comunque sia, lo stesso silenzio che accompagnò la rimozione, accompagna ora il rilancio, dato che il gioco è tornato in vendita senza comunicazioni di sorta. L'unica differenza rispetto a quattro anni fa è che ora è disponibile anche su Steam per la prima volta, oltre che su Epic Games Store, di cui è stato esclusiva per qualche tempo.

Purtroppo, stando ai primi commenti, il team di sviluppo non ha sistemato i suddetti bug, che sono tutti presenti. Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Paranoia: Happiness is Mandatory.