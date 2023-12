Twitch: ragazze streamer hanno trovato un altro modo per apparire nude

La strategia più recente sembrava essere quella delle barre nere , ossia "essere completamente nudi ma con delle barre nere che coprono le parti più "sensibili" del corpo". Adottarla però comporta dei brevi periodi di ban, quindi si sono subito cercate delle alternative, come applicare un marcatissimo effetto pixel sul corpo, in modo da non doversi preoccupare di eventuali movimenti rivelatori.

Allargate le maglie dei contenuti erotici, su Twitch sta naturalmente accadendo tutto ciò che tutti sapevano sarebbe accaduto: molte ragazze streamer stanno trovando una moltitudine di modi per apparire nude in live, così da ottenere più abbonamenti.

Pixel

Il nuovo meta del nudo su Twitch

A iniziare il nuovo meta è stata la streamer musicale lara6683, che è diventata immediatamente virale. Durante lo stream, la ragazza ha anche suonato il piano, come potete vedere nella registrazione (in cui non si vede praticamente niente).

Interessante il fatto che il suo studio sia contornato di loghi e poster tratti da videogiochi molto famosi, come Super Mario Bros. 3 e Street Fighter, che in qualche modo strizzano l'occhio all'utente medio di Twitch.

C'è da dire che le regole di Twitch vietano esplicitamente le censure parziali, come l'effetto pixel, quindi è probabile che la nostra sarà bannata e che il nuovo meta avrà immediatamente fine. Comunque sia è chiaro che l'apertura di Twitch ai contenuti di natura sessualmente più esplicità abbia scoperchiato il letterale Vaso di Pandora e che, se non ci sarà una nuova stretta, la situazione non potrà che peggiorare.