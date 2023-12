Amazon Kindle Unlimited: tre mesi a solo 99 centesimi, scade oggi affrettatevi

Amazon Kindle Unlimited è in promozione ancora per oggi al prezzo speciale di 0.99€ per tre mesi, invece di 29.97€. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

La promozione non è ovviamente valida per tutti. Coloro che sono attualmente abbonati, che sia tramite la versione di prova o con regolare abbonamento mensile, non la possono sfruttare. Inoltre, tutti coloro che hanno utilizzato una promozione di Amazon Kindle Unlimited o un periodo di prova negli ultimi trentasei mesi non potranno attivare questo sconto.

La soluzione migliore per capire se siete idonei alla promozione è raggiungere la pagina e vedere se lo sconto appare. Ricordate che avete tempo solo oggi, quindi se vi interessa non sprecate l'occasione.