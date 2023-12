GameStop offre Final Fantasy 16, Assassin's Creed Mirage e altri sconti nel Calendario dell'Avvento del 22 dicembre

Come sempre, potete trovare la pagina riepilogativa con tutte le offerte disponibili nella giornata di oggi a questo indirizzo sul sito ufficiale di GameStop, ricordando che avete solo un giorno per sfruttare gli sconti in questione, che verranno sostituiti domani da altre offerte.

Prosegue, come ogni giorno, l'iniziativa del Calendario dell'Avvento di Natale 2023 da parte di GameStop , che in questo caso propone sconti molto interessanti su giochi decisamente recenti come Final Fantasy 16, Assassin's Creed Mirage e altri nella giornata del 22 dicembre 2023.

Sconti buoni per gli ultimi acquisti pre-natalizi

C'è anche Final Fantasy 16 tra gli sconti di GameStop

Troviamo dunque Just Dance 2024 per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch al prezzo di 29,98 euro, con circa 10 euro di sconto rispetto al prezzo standard, che può rappresentare sempre un acquisto piuttosto azzeccato come regalo di Natale o passatempo per i grandi raduni di famiglia, dunque preciso per questo periodo.

Passando a cose più interessanti per il videogiocatore classico, troviamo Assassin's Creed Mirage a 34,98 euro, con una riduzione di prezzo non enorme visto che il nuovo capitolo della serie Ubisoft è stato lanciato a prezzo budget, ma comunque molto interessante. Anche qui sulle piattaforme PlayStation e Xbox.

Torna tra gli sconti, dopo averlo visto anche qualche giorno fa, l'ottimo Lies of P di NeoWiz, una delle proposte davvero più interessanti tra i tanti souls-like usciti di recente, acquistabile oggi a 42,98 euro presso la catena di rivenditori in questione su PlayStation e Xbox.

Notevole anche la proposta su Final Fantasy 16, al prezzo di 39,98 euro, e Final Fantasy 7 Remake Intergrade a 24,98 euro, che potrebbero convincere qualcuno a sfruttare l'occasione per recuperare uno dei due capitoli su PS5 da parte di Square Enix.

Rimanendo in ambito souls-like, troviamo anche Lords of the Fallen, disponibile oggi al prezzo molto interessante di 39,98 euro, con uno sconto di 10 euro rispetto al costo standard di questo buon action RPG su PS5 e Xbox Series X|S.