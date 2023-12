Starfield è una delle delusioni dell'anno, per IGN.com

IGN.com ha pubblicato il suo elenco delle delusioni del 2023 (non necessariamente i giochi più brutti dell'anno), includendo anche Starfield , insieme alla lineup di PSVR 2, alla Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, a Call of Duty: Modern Warfare 3 e a Redfall, in ambito videoludico.

L'inclusione di Starfield

Ognuna delle voci incluse nell'elenco è stata motivata in modo differente. Di Starfield è stato detto che è un buon gioco, ma che sostanzialmente è solo un buon gioco, rispetto a quello che poteva essere. Un po' poco per essere stato il titolo più anticipato e atteso dell'anno.

Inoltre viene spiegato che non regge il confronto con altri giochi di Bethesda, che appaiono più riusciti: "I giocatori lo hanno trovato blando, lamentandosi del suo essere troppo vasto, invece che profondo. Soprattutto se confrontato ad altre hit del 2023, Starfield appare come poco ispirato."

Secondo IGN, Starfield sembra quasi un prodotto del passato, se confrontato con giochi più recenti come Baldur's Gate 3: "è come se Bethesda abbia tenuto la testa bassa dal lancio di Fallout 4 nel 2015, solo per tirarla su e capire all'improvviso che il genere è andato oltre."

Le altre voci sono abbastanza autoesplicative: la lineup di PSVR 2 è stata decisamente mediocre, tanto che il visore sembra giacere abbandonato da Sony, pur avendo meno di un anno di vita; Redfall si è rivelato essere un titolo completamente stonato rispetto alle altre opere di Arkane Studios; Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato criticato per la campagna troppo corta e poco ispirata, mentre la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per lo stato in cui è stata lanciata.