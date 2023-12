Tastiera ASUS ROG Strix Scope RX TKL con layout italiano in sconto Amazon al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una tastiera ASUS ROG Strix Scope RX TKL con layout italiano. Lo sconto segnalato è del 43% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 199.90€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Al momento della scrittura, sono disponibili solo sette unità: se vi interessa, vi conviene non attendere troppo prima di acquistarlo.

La tastiera ASUS ROG Strix Scope RX TKL

La tastiera ASUS ROG Strix Scope RX TKL è meccanica con switch ROG RX Rossi, garantiti per un milione di click. Il collegamento è possibile tramite Bluetooth (fino a tre dispositivi in contemporanea), wireless RF 2.4 GHz o classica connessione USB. Dispone di sistema di illuminazione RGB per ogni singolo tasto con tanto di logo ROG retroilluminato.

Propone un tasto per bloccare tutti gli audio e nascondere tutte le app, per tornare rapidamente al desktop. Inoltre, il tasto CTRL è più grande del normale, perfetto per chi gioca agli FPS con mouse e tastiera e ha bisogno di maggior controllo.