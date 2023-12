Vermis: la guida per un videogioco che non esiste

"GUIDA UFFICIALE. Il disco del gioco non è incluso". Un finto bollino, quasi abraso via, campeggia sulla copertina di Vermis II. Mist & Mirrors, da poco stampato dai tipi di Hollow Press. È un riferimento deliziosamente meta alla natura stessa di Vermis, al momento composto da due guide per altrettanti videogiochi che non esistono. Plastiboo, artista spagnolo, realizza un dialogo tra media differenti, ibridando le figure dello scrittore e dello sviluppatore e quelle del lettore e del giocatore, riuscendo a parlare in maniera efficace tanto agli appassionati di videogiochi, quanto a chi un videogioco non lo ha mai provato in vita sua.

A breve distanza dalla pubblicazione di Vermis II. Mist & Mirrors, abbiamo raggiunto Plastiboo - fresco di partecipazione all'edizione 2023 di Lucca Comics & Games - per un'intervista sul suo lavoro. Dalla passione viscerale per il disegno, passando per le fonti d'ispirazione dei suoi lavori, Plastiboo si conferma come una delle voci più interessanti del panorama artistico underground, grazie soprattutto alla sua cifra artistica immediatamente caratteristica e personale.