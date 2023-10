Flashback 2, il trailer della storia presenta la nuova avventura per PC, PlayStation, Xbox e Switch

Flashback 2 ci mette nei panni di Conrad B. Hart e ci porta in un futuro distopico. Il nostro protagonista deve affrontare i Morph, creature che vogliono conquistare il sistema solare e schiavizzare tutti gli esseri viventi. Conrad B. Hart sarà anche alla ricerca del proprio amico, Ian. Ovviamente dovremo impedirglielo e lo faremo all'interno di un'avventura che fonte piattaforme e sparatorie. Il gioco mira a offrire un gameplay fluido e preciso utilizzando A.I.S.H.A., la sua iconica arma dotata di intelligenza artificiale.

Flashback 2: data di uscita e piattaforme

Ricordiamo che Flashback 2 sarà disponibile a partire dal 16 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e in versione digitale su PC. Le versioni fisiche per PlayStation 4 e Nintendo Switch saranno distribuite invece a partire dal 30 Novembre. Flashback 2 è il seguito di Flashback, avventura pubblicata nel 1992.