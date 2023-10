Netflix: il piano base senza pubblicità è stato eliminato anche in Italia

Netflix ha deciso di eliminare il piano base senza pubblicità anche in Italia, seguendo un'iniziativa che è già stata presa nei mesi precedenti anche in altri paesi a partire dal Canada lo scorso giugno, di fatto riducendo le scelte a disposizione degli utenti e ponendo maggiormente l'accento sul piano con pubblicità come entry level per il servizio.

Con l'eliminazione del vecchio piano base da 7,99 euro al mese, la situazione attuale risulta la seguente, con tre diverse opzioni di abbonamento per gli utenti al servizio video:

Piano Standard con pubblicità: 5,49 euro al mese (catalogo quasi completo, giochi mobile e 2 dispositivi in Full HD)

Piano Standard: 12,99 euro al mese (catalogo completo, giochi mobile, 2 dispositivi in Full HD e download)

Piano Premium: 17,99 euro al mese (catalogo completo, giochi mobile, 4 dispositivi in 4K, download e audio spaziale)

Sia il piano standard da 12,99 euro che il Premium a 17,99 euro consentono di aggiungere ulteriori utenti all'abbonamento, con 1 solo utente per il primo e due per il secondo, in tutti i casi a 4,99 euro per ogni ulteriore aggiunta.