La fondazione Bungie lancia la raccolta fondi Game2Give

La Fondazione Bungie ha dato il via alla raccolta di fondi online Game2Give che mira a mobilitare i Guardiani e raccogliere fondi per i bambini negli ospedali degli Stati Uniti. La raccolta fondi di Game2Give durerà fino al 13 dicembre con l'obbiettivo di raccogliere 2 milioni di dollari.

Game2Give è un evento di beneficenza internazionale che offre ricompense esclusive ed esperienza in diretta streaming a milioni di fan di Destiny in tutto il mondo. Children's Miracle Network Hospitals ha creato la partnertship Game2Give con Fondazione Bungie con lo scopo di supportare i bambini più vulnerabili. Se si desidera collaborare, è possibile registrarsi con il proprio stream di raccolta fondi da oggi fino al 13 dicembre. In Italia parteciperà anche ElitGaming.

I Guardiani che parteciperanno riceveranno vari premi esclusivi, a seconda della donazione:



Emblema Fiori della Nebbia 2019 e Spettro Esotico Involucro Indorato (donazione da 25 dollari )

) I precedenti premi e in aggiunta Emblema Custode della Luce (donazione da 50 dollari )

) I precedenti premi e un oggetto dal montepremi di Bungie, il quale include anche 'Destiny 2: Oltre la Luce versione digitale Deluxe' e 'Destiny 2 Oltre la Luce versione fisica Deluxe' (donazione 100 dollari)

Inoltre, dovete sapere che Bungie ha collaborato anche con Omaze, una piattaforma di raccolta fondi online per dare ai Guardiani di tutto il mondo la possibilità di vincere 20.000 dollari per creare il sistema di gioco definitivo e supportare la campagna Game2Give.

Ecco il messaggio di Bungie:

La Fondazione Bungie apprezza e fa affidamento sui Guardiani con uno spirito generoso che portano sorrisi, gioia e speranza ovunque.

Noi siamo Custodi della Luce

quelli che osano accendere la speranza di fronte all'incertezza

Con la nostra passione globale e unita proteggiamo chi è nel bisogno

Facendo una differenza duratura per le piccole luci in tutto il mondo

Noi siamo Custodi della Luce