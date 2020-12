Multiplayer Risponde torna oggi su Twitch: fate le vostre domande!

Nuova settimana e nuovo appuntamento con il Multiplayer Risponde. Eccitati? Nemmeno un pochino? Magari un accenno di erezione? Niente di niente per la rubrica che mette in contatto la redazione con i lettori permettendo a questi ultimi di soddisfare tutte le loro curiosità sui videogiochi e sul resto dello scibile umano? Come sempre, alle 16:00 Vincenzo Lettera, in diretta su Twitch, cercherà di darvi tutti i ragguagli che vi mancano per vivere più sereni e avere una vita sessuale soddisfacente.

L'importante è che gli facciate domande nei commenti! Suvvia, impegnatevi! Ve ne preghiamo in ginocchio! Fatelo per Vincenzo, sennò va in depressione! Ad esempio potete chiedergli di Cyberpunk 2077, che non fa mai male, oppure previsioni per i Game Awards 2020, o ancora della sua vita insieme alle console di nuova generazione: chi tra Xbox Series X e PS5 non abbassa la tavoletta del water? Non vi interessa saperlo?

Insomma, inventatevi qualcosa, perché non lo sopportiamo più. Altrimenti saremo costretti a creare degli account fake per inventare domande di cui non sentiremo mai la risposta.

Non dimenticatevi che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!