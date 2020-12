Okami HD, la versione Nintendo Switch è stata la più venduta in assoluto

La versione Nintendo Switch di Okami HD è stata la più venduta in assoluto, secondo quanto rivelato dai dati di vendita emersi in seguito all'ultimo leak di Capcom.

Sapevamo che Okami HD ha venduto un milione di copie, ma le informazioni non sono poi state aggiornate. Pare infatti che ben 600.000 unità siano state piazzate su Switch.

La versione PC è in seconda posizione in questa classifica con 536.000 copie, seguita da PS4 con 445.000 copie e da Xbox One con 121.000 copie. La vecchia edizione per PS3 aveva invece totalizzato 529.000 copie.

È interessante notare come la remaster abbia macinato numeri sostanzialmente superiori rispetto alla versione originale del 2006 per PS2 e Wii, che non aveva superato le 600.000 copie in totale.

Nessuna notizia invece su di un ipotetico sequel: stando a un leak di qualche mese fa, Okami 2 era in lavorazione presso PlatinumGames ma è stato cancellato.