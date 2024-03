For Honor: il trailer dell'Anno 8 svela nuovi contenuti e il record di giocatori

In un recente video che mostra la "Visione dell'Anno 8" di For Honor, Ubisoft ha rivelato che il titolo multiplayer ha accumulato 35 milioni di giocatori dal suo debutto nel settembre 2016. Nella roadmap dell'Anno 8, Ubisoft ha rivelato una serie sostanziale di cambiamenti, nuove funzionalità ed elementi interessanti in arrivo per il gioco di combattimento multigiocatore.

Nel trailer dell'Anno 8 (che potete vedere qui sotto), Ubisoft svelato contenuti come:

Mappe convertite: Più varietà nella selezione delle mappe Dominion - le "mappe convertite" sono mappe normali modificate e adattate.

Nuovi eroi: quest'anno arriveranno in For Honor un nuovo Samurai e un "cattivo" Outlander.

Skin degli eroi: Ogni stagione avrà una nuova skin eroe, a partire dai Cavalieri, poi i Samurai, i Vichinghi e infine i Wu Lin.

L'anno 8, più in generale, vedrà l'arrivo di elementi che avranno lo scopo di sostenere la qualità di For Honor: Ubisoft vuole sentire il feedback della comunità per decidere in che direzione guidare il gioco. La stagione 1 inizierà il 14 marzo con un nuovo pass battaglia e nuove funzioni del Legacy Pass che permetterà di sbloccare i contenuti passati.