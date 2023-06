Fortnite: la prossima collaborazione potrebbe essere con la serie The Elder Scrolls

Una fuga di dati dall'aggiornamento 25.11 di Fortnite ha fatto emergere che la prossima collaborazione videoludica potrebbe avvenire con la serie Elder Scrolls di Bethesda, in particolare The Elder Scrolls Online. Si combatterà a colpi di Fus-Ro-Dah?

La notizia proviene da iFireMonkey, popolare insider in ambito Fortnite che difficilmente ne ha sbagliata una. Il nostro ha pubblicato alcuni tweet condividendo ciò che ha scoperto nei nuovi file di gioco, compreso il set cosmetico "Folk Evening", le cui immagini sono decisamente esplicative.

Come potete vedere, il set cosmetico Folk Evening include skin per i personaggi e per le armi, compresa un'ascia bipenne, che sembrano arrivare dritte da Tamriel.

Rimane da vedere quando la collaborazione sarà avviata all'interno di Fortnite e se ci saranno altri set, oltre a quello mostrato. Insomma, mancano ancora tutti i dettagli, anche se a questo punto ci sembra di poter dire che le tracce sono abbastanza chiare, come del resto in molte altre fughe di notizie relative a Fortnite.