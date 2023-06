Steam: Top 10 dei giochi più venduti al 27 giugno 2023, BattleBit Remastered perde una posizione

Tramite SteamDB abbiamo modo di vedere i giochi più venduti su Steam (o che hanno guadagnato di più, nel caso dei free to play) dell'ultima settimana, ovvero dal 20 al 27 giugno 2023. In cima alla lista troviamo Counter-Strike: Global Offensive e non crediamo che qualcuno sia sorpreso. Vediamo però l'intera Top 10, comprensiva dei free to play:

CS:GO Apex Legends BattleBit Remastered Six Days in Fallujah Steam Deck PUBG: Battlegrounds Forza Horizon 5 Street Fighter 6 Dead by Daylight Call of Duty Modern Warfare II

Come potete vedere, continua il successo di grandi nomi come Apex Legends e PUBG. BattleBit Remastered cala di una posizione ma continua a essere uno dei giochi più apprezzati. Six Days in Fallujah mantiene la propria quarta posizione. Risalgono invece Forza Horizon 5, Street Fighter 6 e Dead by Daylight, che erano rispettivamente 12°, 11° e 13°.

Nel caso invece nel quale si escludessero i free to play, la Top 10 di Steam dal 20 al 27 giugno 2023 sarebbe composta in questo modo:

BattleBit Remastered Six Days in Fallujah Steam Deck Forza Horizon 5 Street Fighter 6 Dead by Daylight Call of Duty Modern Warfare II Aliens: Dark Descent theHunter: Call of the Wild GTA 5

Possiamo inoltre notare che Starfield è in sedicesima posizione, calando dall'ottava della settimana precedente. Chiaramente parliamo del preordine del gioco, che sta già accumulando vendite in previsione del lancio.

Diteci, avete comprato nell'ultima settimana uno dei giochi citati in queste classifiche?