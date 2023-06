Atlas Fallen: ogni giocatore può scegliere un diverso livello di difficoltà anche in cooperativa

Deck13 ha svelato qualche nuovo dettagli riguardo al suo prossimo gioco d'azione, Atlas Fallen: la gestione dei livelli di difficoltà in modalità cooperativa. In breve, ogni giocatore può selezionare il livello di difficoltà che preferisce anche mentre è online e indipendentemente da quello scelto dai giocatori.

Potete vedere un video che mostra un po' di gameplay di Atlas Fallen nel tweet qui sotto, nel quale viene anche spiegato come funziona la scelta della difficoltà. Si tratta in realtà di una cosa semplicissima: si apre il menù, si cambia difficoltà e si riprende a giocare. Non è necessario riavviare la sessione di gioco multigiocatore.

Si tratta di un elemento molto importante in quanto di norma le difficoltà nei giochi cooperativi online sono fisse o comunque concordate da tutti i giocatori. Di solito non è possibile cambiare elementi di questo tipo in qualsiasi istante. Inoltre, questo permette a giocatori con capacità molto diverse di giocare assieme senza preoccuparsi.

Secondo quanto mostrato dal video, possiamo vedere che la difficoltà selezionata da ogni giocatore viene indicata a schermo. Non è però chiaro in che modo la difficoltà influenza il gioco: è credibile che sia legata al danno subito e inflitto, ma potrebbe anche influenza altri fattori per invogliare i giocatori a puntare a quelle più elevate.

Vi ricordiamo infine che sono già state svelate modalità grafiche, risoluzione e framerate su PS5 e Xbox Series X|S di Atlas Fallen. La data di uscita è il 10 agosto 2023.