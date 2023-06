Air Twister: annunciate con data d'uscita le versioni PC e console dell'ultima fatica di Yu Suzuki

ININ Games ha annunciato che pubblicherà su PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch Air Twister, l'ultima fatica dello studio di sviluppo YS NET di Yu Suzuki, disponibile finora solo per gli abbonati ad Apple Arcade. Le nuove versioni del gioco hanno già una data d'uscita: il 10 novembre 2023.

In Giappone Air Twister sarà disponibile sia in formato fisico, sia in formato digitale per PS5 e Nintendo Switch. Le altre versioni saranno solo digitali. Le prenotazioni del gioco partiranno il 4 luglio.

ININ Games non ha chiarito se le edizioni fisiche arriveranno anche in occidente. Se si comporterà come con alcuni suoi titoli precedenti, le edizioni standard arriveranno nei negozi, mentre quelle limited saranno gestite da Strictly Limited Games.

Air Twister è disponibile su Apple Arcade dal 24 giugno 2022. Le altre versioni usciranno quindi più di un anno dopo, con l'annuncio che pare sia arrivato al momento della scadenza del periodo di esclusiva per il servizio di Apple.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Air Twister.