Bernie Sanders: una sua foto sta finendo in molti videogiochi, scopriamo perché

Una foto del senatore USA Bernie Sanders, scattata durante l'inaugurazione della presidenza di John Biden, sta finendo in moltissimi videogiochi. Sostanzialmente è diventata un meme, il primo del nuovo corso politico degli Stati Uniti.

Probabilmente ad aver ispirato le genti dei social è stata la strana posa di Sanders a mani incrociate, con tanto di muffole, o la sensazione trasmessa dal suo corpo di voler essere in qualsiasi altro posto del pianeta, possibilmente più caldo di Washington D.C.

Che la foto abbia delle particolarità è evidente, ma perché metterla in decine di videogiochi? Probabilmente non lo sapremo mai. Potrebbe semplicemente essere un'associazione nata spontaneamente sulla rete. In fondo i videogiochi utilizzati per mettere la foto sono tanti e molto diversi tra loro.

Alcuni avranno scelto semplicemente di fare dei fotomontaggi con i loro titoli preferiti, altri con quelli che vedono come più adatti a ospitare un Sanders che stoicamente affronta le rigidità dell'inverno nord americano, altri ancora saranno solo saliti sul treno del meme di turno trovando simpatica l'intera situazione.