Galaxy Book 6 più cari: aumenti fino al 20% per i prezzi di listino (in Corea) dei notebook con Panther Lake

Il quadro che ne esce è chiaro: la nuova generazione di portatili Samsung è sensibilmente più cara rispetto ai modelli precedenti .

Samsung ha pubblicato le prime pagine dedicate alla serie Galaxy Book 6, svelata ufficialmente al CES 2026, sul proprio sito coreano. Oltre alle specifiche tecniche, la notizia è interessante soprattutto per i prezzi di listino dei modelli Pro e Ultra, che permettono di valutare con maggiore precisione l'impatto della nuova piattaforma Intel Panther Lake sui costi finali.

I prezzi della serie Samsung Galaxy Book 6 con Panther Lake

Galaxy Book 6 Pro viene proposto in due dimensioni, 14 e 16 pollici, entrambe basate su Intel Core Ultra X7 Series 3, grafica Intel Arc, 32 GB di memoria LPDDR5X e SSD NVMe da 1 TB. I prezzi ufficiali per il mercato coreano sono fissati a 3.410.000 won per il modello da 14 pollici (circa 2.350 euro) e 3.510.000 won per quello da 16 pollici (circa 2.420 euro).

Il confronto con la generazione precedente evidenzia subito il salto di prezzo. Galaxy Book 5 Pro era stato distribuito in Corea con prezzi compresi tra 1.768.000 e 2.808.000 won, pari a circa 1.220 e 1.940 euro. Prendendo come riferimento la fascia alta della gamma precedente, l'aumento per Galaxy Book 6 Pro è di circa 702.000 won, equivalenti a poco più di 480 euro, con un incremento che si colloca intorno al 18-20%. Se il confronto viene fatto con le configurazioni di ingresso della generazione passata, il divario risulta ancora più marcato.

Il discorso si fa ancora più netto guardando al Galaxy Book 6 Ultra. Questo modello è disponibile solo nel formato da 16 pollici e abbina Intel Core Ultra 7 Series 3 a una GPU NVIDIA dedicata, con due varianti basate su RTX 5060 e RTX 5070. I prezzi coreani sono rispettivamente di 4.630.000 won (circa 3.190 euro) e 4.930.000 won (circa 3.400 euro), mantenendo anche qui una dotazione di 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione.

Rispetto ai Galaxy Book Ultra della generazione precedente, che si collocavano su livelli sensibilmente più bassi, l'aumento supera in diversi casi i 500.000 won, pari a oltre 340 euro. In termini percentuali, il rincaro si muove in una fascia compresa tra il 18 e il 22%, in linea con quanto osservato sulla gamma Pro e coerente con l'aumento dei costi delle nuove CPU e delle GPU NVIDIA di ultima generazione.

Samsung ha fissato l'avvio delle vendite in Corea per il 27 gennaio, mentre i prezzi per altri mercati non sono ancora stati comunicati.