Games With Gold, luglio 2022: ecco i giochi gratis per Xbox Series X|S e One

Sono stati annunciati i Games With Gold di luglio 2022, con quattro nuovi giochi gratis che gli abbonati al servizio potranno scaricare su Xbox Series X|S e One. Ecco di che titoli si tratta:

Beasts of Maravilla Island (Xbox One), disponibile dal 1 al 31 luglio

Relicta (Xbox One), disponibile dal 16 luglio al 15 agosto

Thrillville: Fuori dai Binari (Xbox 360), disponibile dal 1 al 15 luglio

Torchlight (Xbox 360), disponibile dal 16 al 31 luglio

Dopo l'aggiornamento di giugno con Super Meat Boy e Aven Colony, gli utenti in possesso di una sottoscrizione a Xbox LIVE Gold o a Xbox Game Pass Ultimate avranno dunque modo di recuperare un paio di classici e sperimentare nuove esperienze.

Beasts of Maravilla Island è una coloratissim avventura in cui, nei panni di una giovane fotografa, ci troveremo a esplorare la misteriosa e affascinante Maravilla Island con l'obiettivo di realizzare fantastici scatti delle tante creature che abitano questo luogo.

Relicta è invece un action puzzle in prima persona a base fisica, in cui ci verrà chiesto di combinare magnetismo e gravità per scoprire i segreti della Base Chandra, una struttura apparentemente abbandonata sulla superficie della Luna, e riuscire così a salvare nostra figlia.

Thrillville: Fuori dai Binari è infine un simulatore di parco tematico in cui potremo costruire e sperimentare le attrazioni, mentre Torchlight ha bisogno di ben poche presentazioni.