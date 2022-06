Apex Legends, problemi con il controller su Xbox Series X|S dopo l'ultimo update

L'ultimo aggiornamento di Apex Legends sembra aver prodotto dei problemi con il controller di Xbox Series X|S: molti utenti, effettuato l'update, hanno lamentato una latenza eccessiva degli input.

Capace di totalizzare finora incassi per oltre 2 miliardi di dollari, Apex Legends deve la propria fortuna anche a una struttura live service costantemente arricchita di nuovi contenuti, proprio come quello che ha dato vita all'inconveniente su Xbox.

Pare infatti che i problemi di eccessiva latenza del controller si siano verificati in concomitanza con l'evento collezione Risveglio. Respawn Entertainment ha detto di essere al lavoro per effettuare le verifiche del caso, ma per il momento la situazione appare invariata.

Alcuni giocatori hanno segnalato delle possibili soluzioni, ad esempio collegare il controller alla console via cavo USB sembrerebbe ridurre i fenomeni di input lag segnalati finora, ma non tutti sono riusciti a risolvere in questa maniera.