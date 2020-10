Games with Gold novembre 2020, i giochi Xbox One e Xbox Series X e S gratis del mese

Annunciati i Games with Gold di novembre 2020, con Microsoft che attraverso il classico post su Xbox Wire ha presentato i giochi gratis previsti per il prossimo mese per gli abbonati al servizio online più vecchio tra quelli Xbox, ovvero il Live Gold. I giochi gratis Games with Gold di ottobre 2020 sono Aragami: Shadow Edition, Swimsanity! Full Spectrum Warrior e Lego Indiana Jones.

Si tratta, come da tradizione, di quattro giochi, con due dedicati a Xbox One e altri due titoli tratti dal catalogo in retro-compatibilità, anche in questo caso con un gioco per Xbox 360 e uno preso dalla prima Xbox originale, entrambi giocabili comunque su Xbox One e anche su Xbox Series X, così come gli altri due.

Le nuove aggiunte non sono propriamente entusiasmanti, ma vi possiamo comunque trovare dei titoli interessanti, soprattutto per quanto riguarda il primo, Aragami: Shadow Edition, oppure il vecchio Full Spectrum Warrior per chi ha voglia di un po' di rievocazione nostalgica.

Vediamo dunque l'elenco dei giochi in arrivo nel programma Games with Gold a novembre 2020: