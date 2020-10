Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 29 ottobre 2020 sono disponibili

Su Epic Games Store sono ora disponibili i giochi gratis per PC del 29 ottobre: come rivelato la settimana scorsa, si tratta di Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered, scaricabili fino al 5 novembre, quando partirà l'offerta successiva.

Sviluppato da Bloober Team, autori anche del nuovo The Medium e alquanto specializzati nel genere horror, Blair Witch è ispirato alla celebre serie cinematografica sulla strega che infesta i boschi di Blair, ed è un titolo perfetto per Halloween. Si tratta di un survival horror che ci vedrà impegnati nella disperata ricerca di un ragazzino scomparso nell'inquietante foresta di Black Hills, in cui secondo le leggende si muove la malvagia e potente strega di Blair. Sarà vero? Starà a noi scoprirlo. Potete scaricarlo a questo indirizzo: Blair Witch su Epic Games Store.

Corre l'anno 1996. Un ragazzino scompare a Black Hills Forest, nei pressi di Burkittsville, Maryland. Vestirai i panni di Ellis, un ex agente di polizia dal passato turbolento, per partecipare alle ricerche. Ciò che avrà inizio come un ordinario caso investigativo finirà col trasformarsi in un incubo infinito. Dovrai affrontare le tue paure e la strega di Blair, una forza misteriosa che infesta il bosco...

Ghostbusters: The Video Game Remastered è invece un action game basato sulla celeberrima serie di film sugli acchiappafantasmi, anche questo un vero e proprio must per le serate intorno ad Halloween. In particolare, si tratta della versione rimasterizzata, riveduta e corretta tecnicamente, dell'originale uscito sulle piattaforme di generazione precedente. Scaricatelo a questo indirizzo: Ghostbusters: The Video Game Remastered su Epic Games Store.

Il gioco riprende i protagonisti originali e le situazioni tipiche, consentendoci di indossare di nuovo lo zaino protonico e partecipare all'avventura per salvare New York, il tutto accompagnato dalle voci e dalle sembianze dei Ghostbusters originali.

Tra le caratteristiche troviamo un'autentica esperienza Ghostbusters con voci e sembianze in gioco di Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson, impegnati in una storia inedita nata dalla penna degli scrittori dei film originali Dan Aykroyd e Harold Ramis.

Modalità di gioco uniche: prova l'esperienza unica di cacciare, duellare e intrappolare i fantasmi con armi aggiornabili in ambienti ampiamente distruttibili. Metti alla prova il coraggio della squadra in battaglie finali su larga scala.

Campagna Storia: Vivi una trama di gioco esclusiva sfidando e catturando fantasmi, sia vecchie conoscenze che nuovi, in tutta New York.

Quali saranno invece i giochi gratuiti disponibili dal 5 novembre? Al momento ne è stato annunciato uno solo, salvo eventuali rettifiche successive. Si tratta di Wargame: Red Dragon, ovvero uno strategico in tempo reale ad ambientazione bellica che mette in scena il buon vecchio scontro tra forze occidentali e blocco sovietico.