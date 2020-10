PS5 avrà più successo di PS4, Jim Ryan spiega perché

PS5 avrà più successo di PS4, Jim Ryan sembra piuttosto sicuro di questo e ha spiegato la sua visione nella recente intervista pubblicata da GamesIndustry.biz, dove espone i punti su cui è incentrato il suo grande ottimismo sulla nuova console Sony.

Il capo di Sony Interactive Entertainment intanto fa una distinzione per quanto riguarda lo stesso termine "successo", che dev'essere comunque staccato dal concetto di base installata, per certi versi superato. Se si dovesse parificare il successo alla base installata, si dovrebbe considerare che PlayStation in generale ha raggiunto il suo picco con PS2 e da lì è decaduta, ma non è proprio così.

"Bisogna considerare degli aspetti più sottili", ha spiegato Ryan, "Per esempio, se prendiamo in considerazione le vendite, quelle di PS2 sono state superiori, ma un sacco di quelle vendite sono state fatte con la console a 99 dollari e che veniva pesantemente piratata", ha affermato il capo di PlayStation.

"Al momento la misura da tenere in considerazione è il coinvolgimento, che va valutato attraverso due assi: il numero di giocatori impegnati su una piattaforma e il tempo che ognuno di questi passa su questa". Su questi aspetti "Siamo sempre più sicuri per quanto riguarda i numeri che pensiamo deriveranno da PS5, per quanto riguarda il coinvolgimento dei giocatori".

Ci sono infatti dei motivi precisi per pensare al fatto che la next gen Sony sia un successo: "Primo, perché non dobbiamo partire da zero come fatto con PS4, quando venivamo fuori anche da una piattaforma un po' manchevole come PS3 anche in termini di networking all'interno della community. Adesso partiamo già da 100 milioni di giocatori che speriamo effettuino una transizione rapida verso PS5. Si tratta inoltre di una community molto unita e legata, fortemente attaccata alla piattaforma, che sarà altrettanto coinvolta da PS5, speriamo, fin dal primo momento". Questo a quanto pare deriva sia dalle nuove caratteristiche di PS5 ma anche dal fatto della transizione "morbida" consentita dalla retrocompatibilità "al 99%" con i giochi PS4.

"Il secondo motivo è che PS5 è stata pensata come un dispositivo connesso, con caratteristiche e funzionalità progettate nel corso degli anni per dare ai giocatori un'esperienza più ricca, più interconnessa, più veloce e migliore". In questo senso, Ryan fa riferimento anche alla nuova interfaccia utente di PS5, studiata proprio per fornire nuovi strumenti alla community per essere coinvolta nei giochi.