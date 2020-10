Cyberpunk 2077, il nuovo posticipo e le versioni next gen non avranno impatti negativi sui DLC

Cyberpunk 2077 è stato rimandato di nuovo, realizzando quello che sembrava impossibile fino a qualche giorno fa, ovvero un quarto (o terzo) posticipo imposto a uno dei giochi più attesi in assoluto, ma questo ritardo e lo sviluppo delle versioni next gen in corso non avranno impatti negativi sui DLC, assicura CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 era entrato in fase gold, cosa che sembrava assicurare il rispetto della data di uscita decisa per novembre, e invece abbiamo assistito forse per la prima volta in assoluto allo scenario di un gioco che viene posticipato dopo essere stato sostanzialmente concluso. La nuova data di uscita è fissata per il 10 dicembre 2020, con un ritardo che secondo alcuni sarebbe dovuto alle versioni PS4 e Xbox One ancora non in grado di andare in maniera accettabile, ma queste sono solo voci di corridoio al momento.

Quello che è certo è che la cosa ha portato un certo sconforto e ha spinto addirittura i soliti folli a inviare minacce di morte agli sviluppatori dopo il rinvio, tanto per dare un'idea dell'attesa per il gioco.

Se possibile, un elemento positivo in tutto questo è che lo sviluppo sui DLC, ovvero i contenuti aggiuntivi già previsti per il programma di supporto dopo il lancio del gioco, non subirà un impatto negativo da questo ulteriore carico di lavoro e nemmeno dal fatto che parte del team è impegnato nello sviluppo delle versioni next gen specifiche per PS5 e Xbox Series X e S, previste per il 2021.

"Per quanto riguarda le espansioni, non ci aspettiamo alcun impatto. Fortunatamente, coloro che stanno concludendo i lavori sul gioco sono ora impiegati in quelle fasi finali dei processi di sviluppo e non sono richiesti in questa fase di creazione delle espansioni", ha spiegato il CEO Adam Kicinski.

"Ci aspettiamo che tutto questo non abbia influenze sui nostri programmi successivi", ha afferamto il CEO di CD Projekt RED, cosa che riguarda anche i lavori sulle versioni next gen per PS5 e Xbox Series X e S, visto che a quanto pare la divisione dei lavori all'interno del team non crea sovrapposizioni.