GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto - Cronoforze: vi presentiamo Minccino e Cinccino in esclusiva

Le due carte

La carta Minccino

La prima, Minccino, ha 70 punti vita e Battuta come prima mossa da un'energia. La seconda mossa è particolarmente interessante, visto che è da 2 energie e consente di scartare fino a due carte oggetto da Pokémon dell'avversario.

L'artwork della carta è stato realizzato da Shibuzoh, che tratteggia una scena molto colorata e piacevole con al centro, ovviamente, il Pokémon protagonista della carta.



La carta Cinccino

La seconda carta è Cinccino, l'evoluzione di Minccino, che vanta 110 Punti Salute e la mossa Schiaffetto, da un'energia, che infligge 30 danno.

Anche in questo caso è più interessante la seconda mossa, sia per il costo, bastano solo due energie per attivarla, ma soprattutto per l'effetto, dato che infligge 70 danni per ogni energia speciale assegnata a questo Pokémon.

Anche in questo caso si può vedere l'artwork disegnato da Shibuzoh, molto colorato e "puccioso", perfettamente in linea con la carta di Cinccino e con il simpatico Pokémon protagonista.