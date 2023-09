Gears of War: Cliff Bleszinski non è stato consultato per la realizzazione del film

Cliff Bleszinski , l'autore originale della serie Gears of War , non è stato consultato per la realizzazione del film ufficiale di Netflix, come ha avuto modo di raccontare in un'intervista concessa a ComingSoon. Comunque sia, sarebbe disponibile a dare il suo contributo, nel caso in cui gli venisse richiesto.

Gli autori dimenticati

Gears of War nasce su Xbox 360

Bleszinski ha anche fatto capire di gradire moltissimo l'idea di avere Dave Bautista nel ruolo di Marcus Fenix, il protagonista dei primi episodi, che gli è piaciuto molto nelle sue ultime interpretazioni, come quelle nella serie I Guardiani della Galassia e in Blade Runner 2049.

Bleszinski: "Assolutamente no. Nessuno si è messo in contatto con me ed è strano... Marcus è come Bruce Willis in Die Hard: sembra che tutto ciò che tocchi vada in malora. Un tempo dicevo che non volevo un wrestler professionista nel ruolo di Marcus. Ma Bautista è emerso dal circuito del wrestling professionistico e ha dimostrato la sua versatilità in Blade Runner 2049, Knock At the Cabin e Guardiani della Galassia e così via. Lui ne ha letteralmente fatto il cosplay, con addosso l'armatura che ha pubblicato sui social media, e ha il mio pieno supporto, dato che le persone mi considerano "il padre di Gears". Mi piacerebbe più di qualsiasi altra cosa avere la possibilità di valutare di essere un consulente per il film."

Cliff Bleszinski fu autore dei primi tre capitoli della serie Gears of War con Epic Games. La serie oggi è in mano a The Coalition, che ha realizzato Gears of War 4 e Gears 5, in attesa dell'arrivo di un sesto capitolo.