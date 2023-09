I migliori giochi di Batman

Anche quest'anno il 16 settembre si celebra il Batman Day. Per l'occasione ecco quelli che secondo noi sono i migliori 10 giochi dell'uomo pipistrello, ma come sempre vi aspettiamo nei commenti per conoscere i vostri preferiti.

10. Batman: Arkham VR Batman: Arkham VR ci permette di indossare il costume come fossimo Bruce Wayne Partiamo con un'esperienza realizzata nel 2016 da Rocksteady Studios, la software house che più di ogni altra ha dimostrato come i tie-in potessero essere anche degli ottimi giochi. O almeno, era così fino alla presentazione di Suicide Squad: Kill the Justice League, ma non divaghiamo. Anche con Batman: Arkham VR per PS4 e PC, lo studio ci aveva regalato un assaggio di come sarebbe vedere il mondo attraverso gli occhi di Batman. Sì, perché nei panni dell'uomo pipistrello potevamo investigare su un omicidio all'interno di un'indagine che coinvolgeva alcuni dei personaggi chiave della serie. Nonostante un pacchetto di contenuti piuttosto scarno, senza combattimenti e un sistema di combattimento non sempre preciso, Batman: Arkham VR è davvero unico e merita per questo almeno l'ultimo posto della nostra classifica.

9. Batman: The Video Game (NES) Batman: The Video Game è un grande classico Dopo questo excursus nella modernità, però, facciamo subito un grosso salto all'indietro per parlare di Batman: The Video Game. Sviluppato nel 1989 da Sunsoft, l'avventura a scorrimento dell'uomo pipistrello rimane infatti uno dei giochi su licenza più amati di tutti i tempi. La struttura era quella classica, con meccaniche simili a quelle di Ninja Gaiden e livelli da completare sconfiggendo nemici e boss prima di raggiungere il Joker. Quello che però distingueva il gioco dalle altre produzioni dell'epoca erano delle scene di intermezzo a 8-bit spettacolari e una colonna sonora strepitosa. Tutti elementi che ne fanno un vero classico per gli appassionati di Batman.

8. The Adventures of Batman & Robin The Adventures of Batman & Robin è il migliore dell'era 16-bit Dopo l'esordio su Game Boy l'anno precedente, nel 1994 Batman: The Animated Series porta uno dei migliori adattamenti cartoon dell'uomo pipistrello sulla console più popolare dell'epoca con The Adventures of Batman & Robin, un gioco capace di superare persino il già ottimo Batman Returns dell'anno precedente. Arrivato prima su Super Nintendo e poi sulle console SEGA, il titolo di Konami univa infatti l'estetica della serie TV a quella dei classici platformer a scorrimento a 16-bit per regalarci un tie-in eccellente, che tra l'altro presentava un gran numero di livelli ispirati direttamente agli episodi della serie animata.

7. Batman: Arkham Origins Batman: Arkham Origins ha una meravigliosa Gotham City innevata Indiscutibilmente il peggior capitolo della serie inaugurata da Rocksteady, Batman: Arkham Origins è comunque un gioco d'azione ottimo, che probabilmente svetterebbe nella lista dei migliori giochi su licenza legati a qualsiasi altro supereroe. Qui invece l'avventura pubblicata in uno stato pessimo nel 2013 da WB Games Montréal si deve accontentare di un piazzamento a metà classifica. Colpa di una mappa riciclata da Arkham City e di boss poco ispirati, che però nulla possono togliere alla meravigliosa Gotham innevata esplorata in questo prequel, dove tra l'altro si snodano alcuni momenti cruciali della storia di Batman.

6. Lego Batman 2: DC Super Heroes Lego Batman 2: DC Super Heroes è uno dei migliori giochi LEGO Se la bassa posizione di Arkham Origins da sola non basterebbe a dimostrare la qualità media dei tie-in su Batman, vedere Lego Batman 2: DC Super Heroes fuori dalla top 5 è qualcosa che stupirà i fan dei giochi LEGO. Quello realizzato nel 2012 da Traveller's Tales è infatti uno dei migliori, se non il migliore, titolo open world dedicato ai mattoncini danesi. Un'avventura fatta di umorismo, personaggi iconici ed enigmi, capace di tenere incollati allo schermo non solo i bambini, ma anche i giocatori più esperti.

5. Batman: The Enemy Within Batman: The Enemy Within comincia a raggiungere il suo apice nell'episodio 3 Altra eccellenza di un intero filone, nel 2017 Batman: The Enemy Within riesce a superare in ogni aspetto il già ottimo The Telltale Series. L'avventura punta e clicca congegnata da Telltale Games mette infatti in scena una delle relazioni più affascinanti dell'universo DC: parliamo ovviamente del legame tra Batman e Joker. E qui la storia del Joker si snoda in un'esperienza dove il giocatore può attivamente influenzare la direzione narrativa, e che diventa davvero straordinaria a partire dal terzo episodio.

4. Batman: Arkham Knight La Batmobile è stato uno degli elementi più discussi di Batman: Arkham Knight Terzo e ultimo episodio della trilogia realizzata da Rocksteady Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment, nel 2015 Batman: Arkham Knight ci ha regalato un finale davvero esplosivo all'avventura di Bruce Wayne e dei suoi storici nemici. E non solo per le feroci critiche alle sezioni sulla Batmobile e per i problemi di prestazioni evidenziati al momento della pubblicazione. Con una Gotham City quattro volte più grande rispetto a quella vista in Arkham City, Arkham Knight ha portato quasi alla perfezione il sistema di combattimento corpo a corpo della serie, e lo ha inserito in una città dalle tinte gotiche densa e bellissima, anche grazie alla scelta di ambientare le vicende nel periodo di Halloween. Finisce fuori dal podio per un soffio.

3. Injustice 2 Batman aveva un ruolo fondamentale nella campagna di Injustice 2 Il gradino più basso, infatti, non poteva che essere riservato a un titolo dove non solo Batman, ma anche tutto l'universo DC riesce a splendere. Parliamo di Injustice 2, il picchiaduro realizzato nel 2017 da dei NetherRealm Studios davvero in stato di grazia. Dopo l'ottimo Injustice: Gods Among Us, infatti, il team guidato da Ed Boon riusciva a migliorare il sistema di combattimento e di progressione, portando al contempo sulla scena un roster impressionante. Certo, il multiplayer non è più popolato come qualche anno fa, ma la campagna merita comunque l'attenzione dei fan del Cavaliere Oscuro ancora oggi.

2. Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham Asylum è ancora oggi un action divertente Eccoci finalmente al titolo che ha dato inizio alla rinascita dei videogiochi dedicati all'Uomo Pipistrello. Batman: Arkham Asylum riusciva infatti nell'incredibile impresa di risultare appetibile non solo ai fan dell'universo DC, ma anche ai giocatori più hardcore, attirati da un sistema di combattimento che a distanza di oltre 10 anni risulta ancora piacevole. Con la trama scritta da un autore d'eccezione come Paul Dini, Arkham Asylum portava su console tutto il mondo del vigilante mascherato, con continui richiami a film, fumetti e serie animate. Il tutto senza dimenticare il gameplay, per un action adventure in terza persona straordinario non solo da vedere, ma anche da giocare.