Genshin Impact: i tre fondatori di miHoYo sono tra i 500 uomini più ricchi della Cina

Il New Fortune Magazine ha stilato l'elenco dei 500 uomini cinesi più ricchi, includendo anche i tre fondatori dello studio di sviluppo miHoYo, cui dobbiamo Genshin Impact e il più recente Honkai: Star Rail.

Il più ricco in assoluto è Zhong Shanshan, fondatore della compagnia che imbottiglia e vende acqua Nongfu Spring- Possiede un patrimonio personale di circa 64 miliardi di euro (456,2 miliardi di yuan). I fondatori di miYoHo si trovano molte posizioni più in basso, ma hanno comunque dei patrimoni ragguardevoli.

Il CEO Cai Haoyu è 54° con 55,35 miliardi di yuan (circa 7,80 miliardi di euro). Il presidente Liu Wei si trova invece al 114° posto, con 30,51 miliardi di yuan (circa 4,30 miliardi di euro). Il vice presidente Luo Yuhao appare infine al 119° posto, con 28,89 miliardi di yuan (circa 4,10 miliardi di euro).

I loro patrimoni combinati valgono 114,75 miliardi di yuan, ossia circa 16 miliardi di euro. Altri uomini d'affari del mondo dei videogiochi presenti in classifica sono il CEO di ByteDance Zhang Yiming, che si trova in seconda posizione con 310,5 miliardi di yuan, il fondatore di Tencent Pony Ma, che occupa il quarto posto con 238,95 miliardi di yuan, il CEO di NetEase William Ding, che si trova in setttima posizione con 146,85 miliardi di yuan, Chen Rui, il CEO di Bilibili, che occupa la 469esima posizione con 8,2 miliardi di yuan e, infine, Chi Yufeng, il fondatore di Perfect World, che si trova in 473° posizione con 8,16 miliardi di yuan.

Per l'elenco completo, andate sul sito di New Fortune.