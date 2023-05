Fiendish Freddy's Big Top o' Fun gratis su GOG per i saldi Throwback Entertainment

In occasione dei saldi dell'editore Throwback Entertainment, dedicati ai titoli classici del suo catalogo, c'è un gioco gratis da riscattare su GOG, che naturalmente appartiene alla categoria. Si tratta di Fiendish Freddy's Big Top o' Fun, un multievento dedicato al circo risalente al lontano 1989.

Per riscattarlo non vi resta che andare sulla home page di GOG, scorrere e premere sul tasto verde del banner con l'offerta. Non partite dalla pagina del gioco perché verreste rimandati alla home page. Naturalmente per avere Fiendish Freddy's Big Top o' Fun dovete disporre di un account di GOG senza limitazioni, ossia senza ban, blocchi o quant'altro.

Visto che siete lì potete dare anche uno sguardo ai saldi di Throwback Entertainment, dove troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro tra i molti titoli in sconto presenti. Ovviamente dovete essere appassionati di giochi del passato per apprezzarli.