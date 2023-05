The Sonic Symphony World Tour: le prime date del concerto del riccio blu di SEGA

SEGA ha annunciato che il The Sonic Symphony World Tour avrà inizio questo autunno e proseguirà nel corso del 2024. Il primo concerto avrà luogo a Londra il 16 settembre 2023. La seconda data è il 30 settembre 2023 a Los Angeles.

"Sonic Symphony è un concerto coinvolgente e dal vivo che celebra oltre tre decenni di musica senza tempo dell'iconico franchise Sonic the Hedgehog di SEGA", ha dichiarato Sega in un comunicato stampa. "Dai classici brani a 8 e 16 bit al rock e alle canzoni EDM, ogni spettacolo dal vivo porterà i fan in un viaggio musicale attraverso l'universo di Sonic, consentendo loro di rivivere i loro momenti preferiti attraverso le canzoni, mentre contemporaneamente vengono riprodotti spettacolari filmati di gioco sincronizzati".

Coprodotto da SEGA, soundtrec, SOHO Live e presentato da MGP Live, la prevendita dei biglietti per gli iscritti alla newsletter di Sonic Symphony inizierà giovedì 25 maggio alle 10.00, ora locale, in ogni località del tour, mentre i biglietti per il pubblico saranno messi in vendita venerdì 26 maggio alle 10.00, ora locale. Purtroppo non ci sono date in Italia, quindi a meno che non pianificate un viaggio a Londra o a Los Angeles, difficilmente avrete modo di seguire il concerto.

Allontanandoci dalla musica e avvicinandoci a un altro media, vi ricordiamo che è stata indicata la data di uscita dei nuovi episodi del 2023 di Sonic Prime su Netflix.