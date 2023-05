System Shock: nuovo trailer di gameplay ci ricorda l'imminente uscita del remake

Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo remake di System Shock, per ricordarci che l'uscita del gioco è imminente, almeno per quel che riguarda la versione PC. C'è infatti da aspettare solo fino al 30 maggio 2023 per poterci finalmente giocare, dopo anni d'attesa.

Il video in sé mostra diverse sequenze di gioco, che presentano le varie situazioni che si vivranno durante l'avventura. Systema Shock è un titolo importante per la storia dei videogiochi, visto che viene considerato uno dei padri degli immersive sim. Vediamo il filmato:

La descrizione ufficiale del gioco su Steam afferma che: "System Shock è un perfetto remake dell'innovativo titolo del 1994 e affianca il gameplay classico a una grafica HD rinnovata, un sistema di controllo aggiornato, un'interfaccia ristrutturata e una colonna sonora tutta nuova... anche SHODAN, uno dei nemici più iconici della storia del gaming, ritorna con la sua voce originale! Questa è la rinascita di un gioco leggendario, una vera e propria pietra miliare del settore."

Quindi passa a spiegare chi è Shodan: "SHODAN è la folle IA che ha preso il controllo della Stazione Citadel e trasformato tutti gli umani a bordo in un esercito di cyborg e mutanti... il suo prossimo obiettivo è la Terra! Dovrai esplorare ogni angolo di una stazione spaziale alla deriva e farti strada combattendo per fermare SHODAN e salvare l'umanità dall'annientamento."

Leggiamo infine le principali caratteristiche del gioco: