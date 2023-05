INDIE Live Expo 2023: al via domani, seguitelo con noi su Twitch

INDIE Live Expo 2023, la serie di showcase digitali biennali che "mette in contatto gli appassionati di giochi indie di tutto il mondo", andrà in onda domani, 20 maggio 2023, alle 10:00 ora italiana. Sarà possibile seguire l'evento su YouTube, Twitch e Twitter, anche in inglese. Anche la redazione di Multiplayer seguirà questo evento, quindi guardatelo con noi tramite Twitch.

Secondo quanto indicato da un comunicato ufficiale, gli organizzatori sveleranno nuovi giochi, aggiornamenti di contenuti e molto altro ancora. All'evento parteciperanno svariati editori e sviluppatori indie, tra cui PLAYISM, Happinet, Astrolabe, Why so Serious, Inc (Needy Streamer Overload), Pocketpair, Inc. (Palworld) e Odencat (Meg's Monster). In totale saranno mostrati oltre 300 indie.

Con il ritorno del segmento "INDIE Waves", verranno condivisi contenuti in rapida successione, oltre ad approfondimenti di titoli speciali scelti di persona dal comitato organizzativo di INDIE Live Expo. Il segmento "INDIE Studio around the world" visiterà un Paese a sorpresa per scoprire la scena indie locale.

Inoltre, l'INDIE Live Expo Steam Sale inizierà domani, insieme allo show, con varie novità e i giochi di ex allievi degli spettacoli precedenti disponibili con uno sconto. I titoli più importanti saranno scontati a partire dal 20 maggio dalle 5:00 ora italiana fino a venerdì 26 maggio alle 20:00 ora italiana.