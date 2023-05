Final Fantasy 16: il doppiatore di Clive era un 'rimpiazzo' e pensava che l'avrebbero licenziato

Final Fantasy 16 è uno dei prossimi grandi giochi in arrivo e Square Enix sta ovviamente puntando molto sulla campagna marketing. Uno dei più recenti video realizzati dalla compagnia ci permette di ascoltare il produttore Naoki Yoshida e il capo della localizzazione Michael-Christopher Koji Fox mentre parlano con Ben Starr, il doppiatore inglese di Clive Rosfield.

Potete vedere il video integrale poco sotto, ma vi solo alcuni frammenti più interessanti di altri. Ad esempio, Starr ammette di essere stato "spaventato dalla responsabilità. Sapevo quanto significasse per me, quanto questi giochi e queste storie abbiano significato per me. Ogni giorno andavo in cabina di registrazione, per circa il primo mese, e pensavo che mi avrebbero licenziato".

"Pensavo che sarei arrivato e voi mi avreste detto: 'Ecco l'intera storia di Final Fantasy 16. Leggila, e a proposito, sei licenziato'. E ho pensato: 'Questa è la cosa peggiore, conosco l'intera storia di Final Fantasy 16 e non ho nemmeno più il lavoro'."

La parte divertente è quanto svelato da Fox: Starr non era la prima scelta del team per la voce di Clive. Gli impegni dell'attore prescelto non gli permettevano di lavorare con Square Enix e quindi è stato avviato un nuovo processo di audizione. Ancora più divertente è il fatto che Starr non stava nemmeno facendo il provino per Clive: secondo Fox, era lì per reclamare il ruolo di un personaggio "molto secondario".

Tuttavia, lo staff dei provini ha subito fatto notare che Starr poteva essere perfetto per il ruolo del protagonista e, quando Fox ha sentito la sua voce, ha capito subito che Clive era stato scelto. "Koji venne da me, tutto eccitato", ricorda Yoshida. "Abbiamo trovato qualcuno. Ti dico che è Clive!".

Per quanto abbiamo potuto udire fino a questo punto, il doppiaggio di Clive sembra di qualità, quindi possiamo supporre che le cose siano andate nel modo migliore alla fine.

Vi ricordiamo che presto sarà indicata la data della demo, sarà uno degli annunci del PlayStation Showcase?