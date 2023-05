Zelda: Tears of the Kingdom: Link ha una relazione con Zelda, per una delle doppiatrici

Patricia Summersett non ha dubbi: Link e Zelda hanno una relazione. La doppiatrice della principessa in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ritiene che i due siano una coppia, pur plaudendo alla scelta di Nintendo di non chiarire mai la situazione, lasciando che siano i giocatori a decidere.

Summersett: "Come doppiatrice, guardando alla relazione tra Link e Zelda nel corso delle ere, personalmente apprezzo l'ambiguità il fatto che sia lasciato a noi di decidere se c'è qualcosa tra i due."

Attenzione, perché stiamo per fare dei piccoli accenni alla trama di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Se non volete anticipazioni, non leggete oltre.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ambientato qualche anno dopo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il capitolo precedente della serie. Zelda e Link vanno a indagare su degli strani fatti che stanno accadendo sotto al castello di Hyrule, ma le cose si mettono male e i due vengono separati prima che si possa capire cosa abbiano fatto nel tempo intercorso tra i due giochi.

Essenzialmente "schiva il finale", dice la Summersett, così "continui a chiederti cosa potrebbe accadere, cos'è che mantiene viva la relazione. C'è una tensione in questo, e questa mancanza di chiarezza è qualcosa di davvero bello." Ma l'attrice di suo non ha dubbi: "Per me hanno una relazione attiva, viste le premure reciproche e come si ascoltano."

Per il resto vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile per Nintendo Switch e ha già venduto più di dieci milioni di copie.