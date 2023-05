Zelda: Tears of the Kingdom, nuovi avatar in esclusiva per gli abbonati Switch Online

Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo possono godere di un piccolo "regalo" a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: un set di avatar basati sui personaggi dell'opera Nintendo da utilizzare con il proprio profilo Switch. Si tratta precisamente della seconda ondata di regali: la prima era stata resa disponibile la scorsa settimana, ma ora non sono più disponibili.

Questa seconda ondata di avatar per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile fino al 25 maggio 2023. Se siete abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo vi consigliamo quindi di reclamare subito questo premio e farlo vostro per sempre. Si tratta inoltre dell'ultima ondata, almeno a breve termine.

Come sempre, per ottenere questi premi è necessario spendere i punti Platino (da non confondere con i punti Oro, che si usano per gli sconti sullo Store). I prezzi variano da 5 a 10 punti. I punti di platino possono essere ottenuti completando le missioni relative al servizio My Nintendo. Potete vedere gli avatar di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui sotto.

Gli avatar di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Come sempre, è possibile che questi avatar tornino a disposizione in futuro, ma non è comune che ciò avvenga. Se vi interessano, non dovreste perdere l'occasione.

Vi lasciamo infine alla nostra guida completa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in continuo aggiornamento.