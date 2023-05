Firmament, disponibile il nuovo gioco dagli autori di Myst e Riven

Dopo anni di sviluppo, Firmament è finalmente disponibile su PC per 33,99€. È acquistabile su Steam e GOG. Si tratta del nuovo gioco di Cyan Worlds, gli autori di Myst e Riven.

Come gli altri giochi di Cyan, anche Firmament è un'avventura classica in cui il giocatore deve risolvere i numerosi puzzle sparsi per le strane ed evocative ambientazioni. Vediamo il trailer di lancio.

La descrizione ufficiale ci diche che Firmament è "Caratterizzato da un'estetica steampunk originale" che "invita a esplorare un leggendario mondo da costruire, di quelli che hanno reso famosa la Cyan Worlds. Firmament è una fantastica festa visiva, con nuovi entusiasmanti panorami che vi sorprenderanno dietro ogni angolo. Allo stesso tempo, il mondo di Firmament sembra del tutto verosimile, come se fosse stato costruito con uno scopo più grande in mente... Scopo che bisognerà scoprire giocando."

Leggiamo altre caratteristiche del gioco:

RISOLVETE GLI ENIGMI

Mentre esplorate, avrete con voi un dispositivo chiamato "Annesso". Si tratta di un'interfaccia che usate per interagire con i vari dispositivi nei Regni di Firmament. Utilizzandolo per risolvere gli enigmi che incontrate, vi avvicinerete sempre di più a svelare i segreti custoditi in questo luogo.

SCOPRITE LA STORIA

In Firmament non sarete del tutto soli: oltre all'Annesso, sarete affiancati da una misteriosa apparizione, che ha una storia tutta sua da condividere con voi. Mentre l'esplorate, vi saranno presentati 3 Regni, ognuno con segreti e misteri da svelare. A cosa servono i Regni? Ci si può fidare dello spirito che vi accompagna?

SVELATE IL MISTERO

I regni di Firmament sono abbandonati? Cosa sono queste gigantesche e misteriose macchine sparse per il mondo? A cosa servono? Che ruolo avete voi in questo grande mistero? Esplorate, scoprite, risolvete e svelate il mistero giocando a Firmament!