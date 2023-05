PlayStation, il ritardo delle versioni PC delle esclusive è ancora la strategia di punta: è giusto?

In una sequenza di dichiarazioni per nulla sorprendenti, Jim Ryan ha detto la propria - a nome di Sony Interactive Entertainment ovviamente - su alcuni degli argomenti più importanti per PlayStation, dalla VR, a Marvel's Spider-Man 2 (unica grande esclusiva first party che pare in arrivo a medio termine) e soprattutto sul rapporto tra PlayStation e il mondo PC.

Sappiamo tutti che PlayStation ha iniziato da poco ad avvicinarsi ai computer in modo organizzato e, pur avendo pubblicato alcune grandi esclusive console nel corso degli ultimi anni, ha ancora molto da fare per essere un vero editore di giochi per PC. Le cose cambieranno, quindi? Il realtà pare proprio di no e, come già detto, la cosa non ci sorprende poi molti. La vera fonte di guadagno di SIE è PlayStation Store e per continuare a vendere giochi (soprattutto di terze parti) tramite tale negozio digitale ha bisogno di vendere console e portare sulla propria barca utenti. Per farlo, da tanti anni, punta soprattutto sulle proprie esclusive, che sono sempre di alto valore produttivo.

I giochi PC sono quindi una necessità di questi tempi, un ottimo modo per guadagnare qualcosa in più e per "predicare il verbo" di PlayStation anche lontano da casa, magari convincendo qualche giocare in più ad affiancare una PS5 al proprio PC. Ryan afferma anche che il feedback dei giocatori PC è positivo, anche se sono passati anni dall'uscita del gioco su console. In breve, tutti sono felici.

O forse no? Da più direzioni e in più occasioni è arrivata spesso la stessa analisi: i giocatori PC e i giocatori console sono in realtà fondamentalmente diversi e sono pochi coloro che deciderebbero di rinunciare all'acquisto di una console in favore di un PC da gaming solo perché sanno di poter trovare le proprie esclusive PlayStation anche su Steam ed Epic Games Store. Ora che PS5 non è più una rarità e vi è quindi libertà di scelta, veramente è ancora troppo presto per vedere certi giochi PS4 (Ghost of Tsushima, ad esempio) su PC?

Voi che ne pensate? Credete veramente che con il mercato console attuale pubblicare giochi console su computer al lancio sia solo un rischio per Sony? Oppure sarebbe solo un modo per rendere tutti più felici e far subito guadagnare ottime cifre ai videogiochi PlayStation, garantendo così più probabilità di vedere un seguito?

