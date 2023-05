ASUS ROG Ally: tante migliorie prima del lancio sulla base dei feedback delle recensioni

In vista del lancio di ROG Ally del prossimo mese, oggi ASUS ha tranquillizzato i giocatori promettendo che sta già lavorando per risolvere alcuni dei problemi segnalati da chi ha avuto modo di provare questa console/PC portatile e a funzionalità per migliorarne l'esperienza di utilizzo.

In un video della serie ROG Pulse, la compagnia ha infatti affermato di aver risolto il problema del blocco dei tasti riscontrato in alcuni test, così come le performance deludenti con TPD basso, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione.

Inoltre, ASUS ha promesso che intende supportare a lungo il dispositivo e sta già lavorando a nuove opzioni in-game dell'Armoury Create e funzionalità che verranno rilasciate prima del debutto nei negozi.

La compagnia ha anche ribadito che sarà facile sostituire l'SSD del dispositivo e confermato che volendo è possibile installare qualsiasi sistema operativo. Inoltre, prima del lancio ha in programma un teardown completo di ASUS ROG Ally che verrà eseguito in streaming sui suoi canali ufficiali.

Vi ricordiamo che ASUS ROG Ally sarà disponibile dal 13 giugno con il modello di fascia alta con chip AMD Ryzen Z1 Extreme venduto al prezzo di 799,99 euro tramite ASUS eshop, Mediaworld e Gold Store. Entro la fine dell'estate arriverà anche un modello più economico al prezzo di 699,99 euro.

Vuoi saperne di più sui prodotti ASUS ROG? Dai un'occhiata alla nostra pagina dedicata con news, recensioni e video!