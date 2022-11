Geohot, il celebre hacker di PS3, è stato assunto da Elon Musk per sistemare Twitter

Geohot, hacker diventato celebre per aver violato PS3, torna in azione e lo fa con un colpo di scena notevole, essendo stato assunto da Elon Musk in persona con il compito di dare una sistemata a Twitter, peraltro anche in tempi decisamente ristretti.

Secondo quanto riferito dallo stesso George "Geohot" Hotz su Twitter, l'hacker sarebbe stato scelto dal magnate della tecnologia per rielaborare e rendere maggiormente funzionale la piattaforma Twitter, un compito alquanto mastodontico ma per il quale sembra abbia solo 12 settimane di tempo.



Hotz è diventato famoso nel 2008 per essere stato il primo hacker a effettuare il jailbreak completo di iPhone e, successivamente, per aver effettuato il primo hacking di successo di PlayStation 3. Il caso ebbe un richiamo notevole, con tanto di rap da parte dell'hacker contro Sony, in una scenetta memorabile che ha però poi avuto strascichi legali per alcuni anni, fino a un accordo fra le parti.

Queste azioni hanno tuttavia portato Hotz alla ribalta e le sue doti di programmatore sono state presto notate dai big dell'industria tecnologica a partire da Google, con cui ha lavorato successivamente. La sua nuova missione sarà dunque sistemare i problemi tecnici di Twitter e far evolvere la piattaforma, con un accordo preso che sembra estendersi per sole 12 settimane, periodo entro il quale dovrà dare una notevole prova delle proprie capacità.