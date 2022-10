Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord, titolo e periodo d'uscita annunciati

Il gioco per visori a realtà virtuale dedicato alla celebre serie cinematografica sugli acchiappafantasmi ha ora un titolo ufficiale con Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord, ottenendo dunque un sottotitolo in più rispetto a prima, oltre a un periodo d'uscita previsto per il 2023.

L'annuncio arriva, opportunamente, in occasione di Halloween, periodo ideale per quanto riguarda le comunicazioni su un gioco del genere.

Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord, il logo

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma la finestra temporale riguarda il 2023 in generale, in attesa di ulteriori precisazioni al riguardo.

Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord deriva da una collaborazione tra Sony Pictures Virtual Reality e il team di sviluppo nDreams e promette di proporre una nuova avventura incentrata sulla serie in un contesto totalmente VR su Meta Quest e PlayStation VR, con la possibilità di prendervi parte in single player o in multiplayer cooperativo.

Tra le novità previste c'è un netto spostamento nell'ambientazione: il gioco non sarà infatti ambientato a New York, come da tradizione per la serie cinematografica classica, ma si sposterà invece a San Francisco, portando dunque le avventure dei Ghostbusters in un contesto inedito.

Per il resto, al di là di alcuni elementi iconici standard, Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord consentirà di modificare e personalizzare a piacere il proprio personaggio, con la possibilità di migliorare e potenziare il proprio equipaggiamento, in base a quanto riferito dal team.