The Mandalorian, Stagione 3: spunta la data di uscita e si parla del nuovo trailer

La data di uscita della Stagione 3 di The Mandalorian è fissata al 22 febbraio 2023, stando a un report che viene dato per attendibile e in cui si parla anche di quando arriverà il nuovo trailer della serie Disney+: a Natale 2022.

Presentato qualche settimana con il trailer per il D23 Expo, The Mandalorian, verrà trasmesso anche stavolta a cadenza settimanale. Se le previsioni sono corrette, dunque, la terza stagione dovrebbe concludersi il 12 aprile 2023.

Come sappiamo, nel corso del 2023 approderanno sulla piattaforma Disney+ altre due serie ambientate nell'universo di Star Wars, ovverosia Ahsoka e Skeleton Crew, ma in questo caso non c'è ancora una finestra di uscita: sappiamo solo l'ordine di arrivo sarà appunto questo.

Tornando al trailer, pare che avrà una durata di meno di due minuti e introdurrà il personaggio interpretato da Christopher Lloyd, un capo-clan mandaloriano caratterizzato da un elmetto dotato di corna. Ci sarà inoltre spazio per la rivalità fra Din Djarin e Bo-Katan Kryze.

Detto questo, come ricorderete è arrivata la conferma che Jon Favreau sta già lavorando alla Stagione 4 di The Mandalorian, che tuttavia verrà probabilmente pubblicata non prima del 2024.