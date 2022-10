Fable: un autore di Horizon Forbidden West entra in Playground Games

Andrew Walsh, un autore, director e narrative designer per Guerrilla Games, è entrato a far parte di Playground Games per lavorare a Fable, il nuovo gioco della serie in sviluppo per Xbox Series X|S e PC di cui ancora si sa veramente poco.

Walsh sembra essere stato un elemento di un certo calibro all'interno di Guerrilla Games, dove ha coperto vari ruoli tra i quali quello di senior writer per Horizon Forbidden West e di associate narrative director per il nuovo Horizon Call of the Mountain, il gioco in sviluppo appositamente per PlayStation VR2.



"Dunque, Albione mi ha attirato ancora una volta", ha scritto Walsh su LinkedIn, dove ha riportato la notizia del suo nuovo percorso. "Sono felice di annunciare di avere la possibilità di entrare ne fantastico team Playground, per lavorare al nuovo Fable".

Continua dunque la campagna di assunzioni da parte di Playground Games per Fable, con la copertura di numerosi ruoli. Diversi di questi sembrano peraltro riguardare gli elementi narrativi per il nuovo action RPG su Xbox, cosa che potrebbe significare una buona dose di lavoro ancora da fare su questi aspetti del gioco.

Per il resto, continuano a non arrivare informazioni precise su Fable, gioco che dopo il primo teaser trailer non si è mai fatto vedere ma che sembra essere un progetto decisamente ambizioso per Xbox Game Studios. Tempo fa erano emersi possibili problemi con il ForzaTech, considerando che si tratta di un engine di gioco utilizzato finora per giochi racing, ma i lavori comunque stanno andando avanti.

Come riferito di recente da Matt Booty di Microsoft, il gioco verrà mostrato solo quando sarà pronto, vanterà la qualità di Forza Horizon.