Giochi gratis per PC: Immortal Redneck è in regalo su GOG

I saldi di GOG continuano assieme a nuovi regali da parte dello store di CD Projekt RED, con il nuovo gioco gratis di oggi rappresentato da Immortal Redneck, che potrete riscattare e aggiungere alla vostra libreria per sempre per un periodo limitato di tempo.

Potrete riscattare Immortal Redneck gratuitamente su GOG a questo indirizzo. Avete tempo fino alle 15:00 di lunedì 5 settembre. Una volta fatto sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

Pubblicato nel 2017 su PC e successivamente anche per console, Immortal Redneck è uno sparatutto in prima persona che ci cala nei panni di un ignaro turista che per qualche strana ragione si risveglia nell'Antico Egitto, completamente mummificato. Per scoprire la verità dovrà farsi strada tra le piramidi di Giza e affrontare un esercito di mostri con un arsenale che vanta oltre 50 armi differenti, dalle armi da fuoco tradizionali ad altre mitologiche, futuristiche o semplicemente folli.

Immortal Redneck mescola meccaniche da sparatutto vecchia scuola ed elementi roguelite, con dungeon generati proceduralmente e permadeth. I giocatori potranno scegliere una delle nove classi, ognuna con skill e rami di abilità differenti.

Che ne pensate, approfitterete del regalo di GOG? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.