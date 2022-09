Supermassive Games lavora a un nuovo horror, sarà grande quanto The Quarry

Supermassive Games, studio autore di Until Dawn e la serie The Dark Pictures, sta lavorando a un nuovo gioco horror, che a quanto pare sarà grande quanto The Quarry. La conferma è arrivata dallo director Will Byles durante un'intervista con VGC.

"Abbiamo iniziato a lavorare al prossimo gioco", ha detto Byles. "Non posso dirvi molto al riguardo, ma abbiamo iniziato. Ancora una volta è lo stesso genere di horror, ci atteniamo a quello. Ha dimensioni equivalenti a The Quarry... e questo quanto posso dire senza rivelare troppi dettagli."

Successivamente, Byles ha suggerito che il prossimo gioco di Supermassive Games potrebbe deviare dal genere teen horror che ha caratterizzato i precedenti lavori dello studio.

"Non so fino a che punto potremo continuare con i teen horror, perché specialmente quando proviamo a movimentare le cose, il numero di sorprese che puoi aggiungere diventa limitato. The Dark Pictures esplora centinaia di varianti del genere horror. Quello che stiamo facendo ora, e non posso dirvi esattamente di cosa si tratta, è un po' diverso rispetto a quel tipo di standard, ma sarà comunque un horror molto classico".

Un'immagine tratta da The Quarry

In ogni caso lo sviluppo del nuovo gioco di Supermassive Games sembrerebbe ancora in una fase embrionale, dato che Byles ha affermato che lo studio punta di pubblicarlo nel "2025 o forse nel 2026".

A luglio Supermassive Games è stata acquisita da Nordisk Games. In un'intervista Managing Director Pete Samuels ha spiegato che lo studio vuole puntare ancora più in alto e continuare a pubblicare più titoli all'anno.