MultiVersus: Gizmo è stato rinviato, la nuova data di uscita non è lontana

Gli sviluppatori di Player First Games hanno rinviato il debutto di Gizmo nel picchiaduro free-to-play MultiVersus, ma fortunatamente i giocatori non dovranno attendere a lungo. Precedentemente previsto per martedì 6 settembre, il lancio del nuovo personaggio dai film di Gremlins è ora fissato a giovedì 8 settembre.

L'annuncio del rinvio è arrivato tramite un post su Twitter con allegata una clip che mostra un Gizmo completamente terrorizzato all'idea di uscire dal proprio baule.

Gizmo è stato annunciato giusto pochi giorni fa con un teaser trailer. Assieme al malvagio Stripe proviene dalla celebre serie cinematografica Gremlins degli anni '80. Il game director Tony Huynh, ha specificato che saranno due personaggi distinti e non "echo fighters", dunque avranno dei moveset completamente differenti.

La Stagione 1 di MultiVersus introdurrà ulteriori personaggi nelle prossime settimane. Tra quelli confermati ci sono Rick Sanchez di Rick and Morty e l'anti-eroe Black Adam. Inoltre, stando a delle indiscrezioni a quanto pare arriveranno anche Big Chungus, Beetlejuice e la Malvagia Strega dell'Ovest.