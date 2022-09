New Tales From the Borderlands: un nuovo trailer presenta i protagonisti

Gearbox Software e Telltale Games ha pubblicato un nuovo trailer di New Tales From the Borderlands che presenta i protagonisti della nuova avventura ambientata nell'universo di Borderlands.

In New Tales From The Borderlands i giocatori vestiranno i panni di tre personaggi differenti, ovvero Anu, Octavio e Fran, leggiamo la descrizione ufficiale condivisa dagli sviluppatori:

Fran Miscowicz: una donna laboriosa che gestisce il negozio Frogurt della sua famiglia, Fran non rende conto a nessuno. Attaccata per ripicca durante l'invasione della Maliwan, Fran sta cercando di rimettere insieme i pezzi, ma la vita ha altri progetti per lei.

Octavio Wallace-Dhar: In quanto cittadino più popolare di Meridian City, almeno nella sua testa, Octavio sta cercando di essere un qualcuno. La sua grande occasione sta arrivando!

Dr. Anuradha Dhar: Un genio imbranato nelle relazione sociali che si imbatte in un'invenzione che potrebbe cambiare il tessuto della società stessa. Anu sogna un mondo in cui nessuno deve uccidere per tirare avanti.

Ovviamente nel gioco faremo la conoscenza di personaggi secondari sopra le righe, nonché vecchie conoscenze come Rhys, protagonista del primo Tales from the Borderlands.

New Tales From the Borderlands sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Giusto ieri è stato pubblicato un videogameplay di 18 minuti.